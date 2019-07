Vijf mannen opgepakt na racistische slogans en Hitlergroet op Antwerpse Meir Redactie

Bron: De Morgen 20 In Antwerpen heeft de politie zondagavond vijf mannen opgepakt omdat ze racistische slogans riepen en de Hitlergroet brachten op de winkelstraat Meir.

Het gaat om vijf mannen tussen 18 en 42 jaar, geen Antwerpenaars, die hadden deelgenomen aan een geheime bijeenkomst in een zaaltje boven een café op de Grote Markt. Ze keerden huiswaarts en waren op weg naar het Centraal station.

“Omstreeks 19 uur kregen we verscheidene telefoons van verontruste voorbijgangers die zich beklaagden over het gedrag van een groepje mannen op de Meir”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “Volgens de meldingen bekladden ze muren en kleefden ze lukraak stickers van de rechtse organisaties Right Wing Resistance en Voorpost. Bovendien scandeerden ze racistische slogans en brachten ze de Hitlergroet.”

De politie kwam ter plaatse en pakte de vijf mannen op. “We hebben ze bestuurlijk aangehouden voor openbare ordeverstoring”, zegt de politiewoordvoerder. “Tegen hen is een proces-verbaal opgesteld wegens aanzetten tot discriminatie en haat. Ze werden vrijgelaten in de loop van de avond, maar elk afzonderlijk om te voorkomen dat ze samen weer voor herrie zouden zorgen.” Het dossier is in handen van het parket.

De geheime bijeenkomst vooraf in een cafézaaltje op de Grote Markt was in handen van de Autonome Nationalisten, een van de vele kleine extremistische organisaties aan de rechterzijde in Vlaanderen. Ze kregen versterking van aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie, het internationaal vertakte Right Wing Resistance en een motorclub. Grote belangstelling was er echter niet. Er daagden slechts een dertigtal deelnemers op.