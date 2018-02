Vijf mannen met wapens vallen woning binnen in Herne: twee zwaargewonden Tom Vierendeels

03 februari 2018

10u43 50 Twee personen zijn afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een schietpartij aan een woning in de Manhovestraat in Herne. Een persoon zou mogelijk kritiek zijn.

Volgens het parket werden de bewoner en zijn partner rond 1.46 uur thuis overvallen door vijf personen, waarvan er een gewapend was met een vuurwapen. Buren werden gewekt door tumult en zagen verschillende mannen op de straat liggen. Toen kwam de politie al ter plaatse, waardoor alle betrokkenen gearresteerd konden worden. Een buur hoorde ook verschillende schoten.

Het parket Halle-Vilvoorde vorderde een ballistisch deskundige en een wetsdokter. De lokale recherche en de Federale Gerechtelijke Politie zijn ter plaatse voor verder onderzoek. Daarbij wordt ook een speurhond ingezet. Twee voertuigen werden getakeld, waarvan er een een verbrijzelde ruit had en waarvan de nummerplaat besmeurd was met bloed. Momenteel is er voorts nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden.