Vijf lichtgewonden bij zwaar ongeval in Wetteren Didier Verbaere

10 mei 2018

14u15

Bron: Eigen berichtgeving 7 Bij een verkeersongeval op de Kalkensteenweg in Wetteren raakten deze middag om 12.30 uur vijf personen lichtgewond.

Een bestuurder draaide er met zijn Opel in op een oprit aan de overkant van de steenweg. Een tegenligger uit de richting van Kalken kon hem niet meer ontwijken en knalde met zijn Mercedes Vito bestelwagen hard in op de wagen. Beide bestuurders en drie passagiers raakten hierbij als bij wonder slechts lichtgewond. Ze werden met verschillende ziekenwagens overgebracht naar het UZ. De brandweer van Wetteren kwam ter plaatse om de brokken op te ruimen en het verkeer over één rijvak te loodsen.