Vijf lichtgewonden bij ongeval met vrachtwagen in Sint-Kruis-Winkel DJG JEW

15u36 0 Jürgen Eeckhout

Vijf personen zijngisterenavond lichtgewond geraakt na een zwaar verkeersongeval op de John Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel in de richting van Zelzate. Een vrachtwagen, een grijze BMW en een zwarte Dacia botsten er op elkaar. Door het ongeval was de rijbaan versperd en ontstond er een file vanaf Desteldonk. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.