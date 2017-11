Vijf jaar voorwaardelijk voor poging tot doodslag op broer "omdat die keuken weer niet had opgeruimd" SPS

10u55

Bron: Belga 0 photo news (archieffoto) Een 27-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met uitstel voor poging tot doodslag op zijn broer. Davy D. ging door het lint omdat D.D. (23) de keuken weer niet had opgeruimd. Het OM had een effectieve bestraffing gevorderd.

Het was niet de eerste keer dat de gespannen situatie binnen het gezin escaleerde. Op 2 februari 2015 maakte Davy D. zich kwaad omdat zijn broer de centrale verwarming op de hoogste stand had gezet. Tijdens die ruzie haalde hij uit met een briefopener, naar eigen zeggen uit wettige zelfverdediging. Het slachtoffer liep slechts oppervlakkige verwondingen op.

Pokémonjacht

In de nacht van 20 op 21 juli 2016 kwam het tot een nieuw conflict. De beklaagde was op Pokémonjacht geweest en stelde vast dat D.D. een puinhoop had achtergelaten in de keuken. Toen zijn broer niet wilde opruimen, ontstond een schermutseling. Davy D. stak met een zakmes in de buik van het slachtoffer, die met zware verwondingen werd afgevoerd. De verdachte zat bijna drie maanden in voorhechtenis voor poging tot doodslag.

De verdediging probeerde de moeilijke relatie tussen de broers te schetsen. Volgens Davy D. is het slachtoffer verslaafd aan drugs. "Door zijn bezorgd en behulpzaam karakter kan hij niet verkroppen dat D. geen afspraken nakomt", aldus meester Filip Mourisse. De advocaat vroeg om ook het tweede incident als opzettelijke slagen en verwondingen te kwalificeren. Voorts werd aangedrongen op een straf met voorwaarden. Op die manier zou ook het contactverbod verlengd worden.

De rechter oordeelde dat bij het eerste incident van wettelijke verdediging geen sprake kon zijn. Davy D. had zich immers ook gewoon kunnen losrukken, of zijn broer kunnen wegduwen. Ook over de poging tot doodslag bestond volgens de rechter geen twijfel. Het slachtoffer liep immers een doorgesneden rib op, wat erop wijst dat de beklaagde met grote kracht in zijn romp heeft gestoken. Davy D. werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Aan zijn broer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro betalen.