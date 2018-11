Vijf jaar voorwaardelijk voor Bruggeling die zoon probeerde te wurgen Siebe De Voogt

19 november 2018

11u48

Bron: eigen berichtgeving 0 Een 51-jarige Bruggeling heeft een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar gekregen voor een moordpoging op z’n zoon. Hij mag onder meer geen contact meer hebben met de jongeman. De feiten speelden zich op 4 december 2015 af in de villa van tuinbouwer Hans V. in het Miljoenenkwartier in Sint-Andries.

De man stapte er die avond op zijn 16-jarige zoon af die nietsvermoedend in de zetel televisie zat te kijken. Hij nam de jongen in een wurggreep, maar de tiener slaagde erin zich los te rukken. V. was op het moment van de feiten depressief en wilde volgens zijn eigen verklaringen uit het leven stappen. Na vijf maanden voorhechtenis werd de man voorwaardelijk vrijgelaten. Hij kon terug aan het werk bij z’n vroegere werkgever en kreeg een contactverbod met z’n zoon.

Na drie maanden werden de voorwaarden niet verlengd, maar volgens de verdediging zette Hans V. sindsdien zelf z’n begeleiding bij de psychiater verder. Zijn advocaat Jef Vermassen verzette zich dan ook niet tegen de gevorderde straf van het openbaar ministerie. “Mijn cliënt is eindeloos beschaamd en begrijpt nog steeds niet waarom hij zoiets gedaan heeft”, zegt hij. De twee kinderen en voormalige partner van Hans V. stelden zich burgerlijke partij in de zaak en kregen deze morgen voorlopig 1 euro schadevergoeding toegekend.