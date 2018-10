Vijf jaar rijverbod en veertig maanden cel voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Aarschot

TT

19 oktober 2018

18u14

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft de 45-jarige Peter C. in beroep veroordeeld tot vijf jaar rijverbod en veertig maanden cel voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Aarschot in de zomer van 2015. De dader was onder invloed van alcohol en had een alcoholintoxicatie van 0,65 promille. De rechter volgde de vordering van de procureur.

C. moest zich opnieuw verantwoorden in de rechtbank voor het ongeval met vlucht waarbij Ellen Van Vlasselaer (27) het leven liet. De veertiger kreeg in eerste aanleg 12 maanden cel en 2 jaar rijverbod van de politierechter. De procureur had echter 40 maanden cel en vijf jaar rijverbod gevraagd en het openbaar ministerie ging daarom in beroep. De rechter in beroep gaat daar nu in mee.

Peter C. (44) uit Aarschot schepte op 30 augustus 2015 ‘s ochtends vroeg Ellen Van Vlasselaer in de Gijmelstraat in Aarschot. De jonge alleenstaande mama van 27 was onderweg naar rusthuis Sint-Rochus om aan haar shift te beginnen maar kwam er nooit aan. C. kwam terug van een nachtje stappen, had net geen 1,5 promille in zijn bloed, en reed gewoon door na het ongeval. Enkele honderden meters verder in de Gijmelwijk stopte hij bij zijn ouderlijk huis. Het was uiteindelijk de vader van de veertiger die zich naar de plaats van het ongeval begaf en anoniem de hulpdiensten en de wijkagent verwittigde.

Het vluchtgedrag van de veertiger werd betwist door zijn advocaat. “Hij was op dat moment in paniek, in shock. Hij heeft zich niet proberen te onttrekken aan de vaststellingen.” Maar de rechter veegde dat argument in het vonnis eind vorig jaar van tafel. C. liep nog maar in 2013 een veroordeling op voor de politierechtbank voor een zwaardere snelheidsovertreding.