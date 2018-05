Vijf jaar na treinramp Wetteren is gerechtelijke procedureslag nog steeds aan de gang kv

03 mei 2018

18u23

Bron: Belga 1 Vijf jaar na de treinramp in het Oost-Vlaamse Wetteren, waarbij het giftige acrylnitril vrijkwam en een 64-jarige man in zijn woning overleed, is de procedureslag rond het gerechtelijk onderzoek nog aan de gang. Het bijkomend onderzoek is wel afgerond, zo werd vernomen bij de de afdeling Dendermonde van het Oost-Vlaamse parket, dat opnieuw een eindvordering moet nemen. Twee jaar geleden vorderde het parket al dat er geen rechtszaak moest komen, maar voor de raadkamer werd extra onderzoek gevraagd.

Vrijdag 4 mei 2013 ontspoorden in Wetteren om 01.58 uur zeven wagons van een konvooi met achttien wagons. Drie wagons raakten doorboord en de giftige stof acrylnitril kwam vrij. Eén buurtbewoner, de 64-jarige Willy Van Poucke, overleed 's namiddags nadat hij giftige dampen uit de riolering zou hebben ingeademd. Uiteindelijk werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd en werden er duizenden bloedstalen genomen van de getroffen inwoners van Wetteren.

De Nederlandse machinist die op het moment van de ramp de trein bestuurde, overleed in 2015. Na drie jaar onderzoek stelde het parket op 27 mei 2016 de eindvordering op, waarbij "ontslag van onderzoek wegens overlijden" wordt gevorderd. Het openbaar ministerie kwam tot het besluit dat het ongeval "volledig en uitsluitend" te wijten was aan de fout van de treinbestuurder.

Overdreven snelheid

De man reed 84 kilometer per uur op een plaats waar de snelheid tot 40 kilometer per uur beperkt was, en er konden verder geen technische of veiligheidstekortkomingen ten laste gelegd worden aan anderen dan de bestuurder. Gezien de man overleden is, kan hij niet meer strafrechtelijk vervolgd worden.

Bijkomend onderzoek

De zaak kwam eind december 2016 voor de raadkamer in Dendermonde, maar een burgerlijke partij vroeg toen bijkomend onderzoek. De onderzoeksrechter wees dat verzoek af maar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent stond het bijkomend onderzoek wel gedeeltelijk toe.

Dat bijkomend technisch onderzoek is afgerond, zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. "Het bijkomend verslag werd neergelegd en het dossier werd vervolgens door de onderzoeksrechter recent terug overgemaakt aan het parket. Na studie ervan zal het openbaar ministerie een passende eindvordering nemen waarna de procedure voor de raadkamer opnieuw georganiseerd kan worden." De raadkamer kan dan eventueel beslissen dat er geen rechtszaak komt, maar daartegen is nog beroep mogelijk.

Op zaterdag 5 mei organiseert het gemeentebestuur van Wetteren een herdenkingsmoment aan de spoorwegtunnel in de Victor Van Sandelaan.