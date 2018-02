Vijf jaar cel voor vrouw die haar man in brand stak ADN

21 februari 2018

17u48

Bron: Belga 0 De Dendermondse strafrechter heeft vandaag een vrouw uit Lokeren die in maart vorig jaar haar echtgenoot in brand stak, veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan drie jaar met probatie-uitstel. De vrouw stond aanvankelijk terecht wegens poging tot moord, maar de rechter herkwalificeerde de feiten naar poging tot doodslag.

Op 12 maart vorig jaar overgoot Cindy B. haar man met methanol en stak hem vervolgens met een aansteker in brand. Het slachtoffer slaagde er nog in om door de schuifraam van de woning naar buiten te lopen en door te rollen in het gras het vuur te doven.

Op het ogenblik van de feiten was de vrouw dronken. Ze had 2,73 promille alcohol in het bloed. Volgens haar waren die dag haar stoppen doorgeslagen na jaren van huiselijk geweld. "Mijn man sloeg mij al jaren", vertelde ze de rechter. "Toen hij die dag ook nog eens een boze opmerking maakte dat de loempia's die ik gebakken had te koud waren, ben ik door het lint gegaan."

Intussen zijn de plooien tussen de twee gladgestreken. De ingezette echtscheidingsprocedure is stopgezet omdat beiden zich verzoend hebben.

De rechter legde C. voorwaarden op. De vrouw moet een behandeling volgen voor haar alcoholprobleem en de relatietherapie die ze opstartte met haar man voortzetten.