Vijf jaar cel voor 'pedoclown' die zeven minderjarige meisjes misbruikte Birger Vandael

18 mei 2018

09u31 4 Een 62-jarige ‘pedoclown’ uit Herk-De-Stad is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het seksueel misbruik van zeven minderjarige meisjes. De man baatte tot twee jaar geleden een frituur uit in Peer en trad op als clown. Verder verbiedt de rechtbank van Hasselt de man ook om betrokken te zijn bij activiteiten met kinderen en vordert het een terbeschikkingstelling van vijf jaar. Het kamp van de slachtoffer reageert tevreden: "Gerechtigheid is geschied."

De feiten vonden plaats tussen 2000 en 2015. Ook eerder zou de man al te ver zijn gegaan, maar die feiten zij verjaard. Als clown won hij het vertrouwen van kinderen, doorgaans tussen negen en twaalf jaar oud. Op slinkse wijze vroeg hij de jongedames om zich uit te kleden en vervolgens maakte hij misbruik van hen. Als ‘zwijggeld’ kregen de slachtoffers vijf euro. De zaak werd behandeld achter gesloten deuren, omdat er een aantal minderjarigen betrokken waren.

Bij het bekend raken van de zaak haalde de pedoclown het nationale nieuws. Dit omdat beklaagde werd betrapt door zijn toenmalige beste vriend terwijl hij met twee kinderen in bed lag op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Aan onze krant verklaarde de vriend destijds dat hij spijt had nooit te willen geloven wat zijn eigen dochters hem ooit hadden verteld.