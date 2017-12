Vijf jaar cel voor nieuwe vriend van moeder die zusjes jarenlang misbruikt mvdb

Bron: Belga 0 ANP XTRA Foto ter illustratie. Een 42-jarige man heeft op de Kortrijkse rechtbank een effectieve celstraf van vijf jaar gekregen voor aanranding en verkrachting van zijn twee stiefdochters. De slachtoffers krijgen elk 20.000 euro schadevergoeding, hun moeder 2.600 euro.

In februari vorig jaar kreeg PZ Riho een klacht binnen over verkrachting van een minderjarige. Zij en haar zusje bleken al jarenlang seksueel misbruikt te worden door de nieuwe vriend van hun moeder. De feiten speelden zich af tussen 2006 en 2011. Beide meisjes werden meermaals aangerand en verkracht.

Het jongste meisje was amper vier jaar toen haar stiefpapa in haar slipje voelde. Er ontstond ruzie tussen hem en zijn vriendin en de man beloofde het nooit meer te doen. Toen het meisje acht was, belde ze haar moeder echter op met de mededeling dat ze bij hem in bed had moeten liggen.

Ook het oudste meisje werd door haar stiefvader misbruikt. Het begon spelenderwijs begin 2006, maar evolueerde al snel naar seksuele feiten.

Begluurd

Zij deed haar verhaal een tweetal jaar geleden bij het CLB. De man zou de meisjes ook begluurd hebben in de badkamer, maar ontkent dat. Volgens de rechters is dat nochtans afdoende bewezen.

Tijdens het onderzoek legde de veertiger een leugenachtige polygraaftest af. Zo beweerde hij op een avond een van de meisjes te hebben verward met zijn vriendin. Nadat hij al in verdenking gesteld was in dit dossier, liep eerder dit jaar een nieuwe klacht binnen. Hij zou ook seksuele betrekkingen hebben gehad met de minderjarige dochter van zijn nieuwe vriendin.

"Omwille van de grote ernst, de zeer jonge leeftijd van de slachtoffers, de lange duur van de feiten en de nieuwe feiten nadat hij al in verdenking was gesteld, is een strenge straf aan de orde", vonden de rechters. Ze leggen de man vijf jaar effectief op. Daarna blijft hij nog zeven jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij is vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten en mag twintig jaar geen functies uitvoeren waarbij hij in contact komt met minderjarigen.