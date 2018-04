Vijf jaar cel voor man uit Dendermonde die zijn stiefdochter jarenlang verkrachtte: "Ze wilde het zelf" ADN

09 april 2018

15u27

Bron: Belga 0 Eddy V.H. (61), een voormalige horeca-uitbater uit Dendermonde, is door de Dendermondse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar. Hij is schuldig aan de jarenlange verkrachting van zijn minderjarige stiefdochter.

De feiten speelden zich af tussen 1999 en 2002. Het meisje was bij de start amper tien jaar oud. Ze moest met haar stiefvader onder andere mee in bad en in bed en moest hem op diverse manier bevredigen. Zelfs in de auto, met haar broertje op de achterbank, misbruikte V.H. zijn slachtoffertje.

"Zelf vragende partij"

Het duurde jaren voor het slachtoffer naar buiten durfde komen met wat haar overkwam, en ze klacht indiende bij de politie. Zelf bleef V.H. de feiten altijd minimaliseren. Hij legde de schuld zelfs bij zijn stiefdochter door te stellen dat ze zelf vragende partij was.

Daar geloofde de rechtbank niets van. De openbaar aanklager sprak van een "onnoemelijk grote schade die werd aangericht". De rechter oordeelde dan ook streng. De man is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.