Vijf jaar cel voor man die vriendin doodsloeg in "chaletmoord" ADN

12u09

Bron: Belga 0 Geert De Rycke De 32-jarige man die in november 2014 zijn 33-jarige vriendin doodsloeg in een chalet in het Oost-Vlaamse Beveren, is veroordeeld tot vijf jaar cel.

De man werd beschuldigd van doodslag en de zaak stond bekend als de "chaletmoord", maar de correctionele rechtbank van Dendermonde herkwalificeerde de feiten naar opzettelijke verwondingen en slagen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk te doden.

De feiten vonden plaats tijdens de nacht van 1 op 2 november 2014. Sven V.O. belde toen zelf de hulpdiensten op vanuit zijn chalet aan de Westakkerlaan, tussen Sint-Niklaas en Beveren, en meldde dat hij zijn verloofde levenloos had aangetroffen op de grond.

Geweld

Toen uit het autopsieverslag van de wetsdokter bleek dat zijn vriendin om het leven was gebracht door geweld op het hoofd en er sporen van wurging waren, werd V.O. opgepakt en aangehouden. Aanvankelijk ontkende V.O. iets te maken te hebben met de dood van de vrouw, maar uiteindelijk gaf hij toch toe dat hij bij een ruzie, in dronken toestand, de vrouw geslagen had.

20 jaar cel gevorderd

De man stelde tijdens het proces dat hij zijn vriendin niet dood wilde. "Haar dood is een ongeluk, dat was niet de bedoeling van mijn slagen", verklaarde de beklaagde. Het openbaar ministerie achtte doodslag wel bewezen en had 20 jaar cel gevorderd.

Redelijke twijfel

De correctionele rechtbank van Dendermonde oordeelde vandaag dat het ging om opzettelijke verwondingen en slagen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk te doden. "Elke redelijke twijfel moet in het voordeel van de beklaagde spelen. Er is niet aangetoond dat hij het slachtoffer wilde doden", stelde de rechtbankvoorzitter.

Ook voor haar dood geslagen

Daardoor riskeerde de man maximaal vijf jaar cel en de rechtbank legde die straf ook op. "Door zijn partnergeweld is zijn vriendin overleden. Haar moeder en twee kinderen moeten verder met een grote leegte. Het slachtoffer werd door de beklaagde doodgeslagen. Ze had ook verschillende oudere bloeduitstortingen, waaruit blijkt dat ze ook voor haar dood geslagen werd door de beklaagde", zei rechtbankvoorzitter Vincent Roelants.

Het openbaar ministerie en de beklaagde kunnen nog in beroep gaan tegen de straf.