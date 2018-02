Vijf jaar cel voor man die verdoofde vrouwen meelokt en brutaal verkracht TTR

01 februari 2018

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 44-jarige Tongenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor de verkrachting van twee vrouwen. Hij is ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Op 24 januari 2012 werd een vrouw uit Luik na een nacht stappen naakt wakker in een appartement in Tongeren. Ze lag tussen twee onbekende mannen die haar probeerden wijs te maken dat er niets gebeurd was. Ze kon zich niets herinneren van wat er zich de avond voordien had afgespeeld en vermoedde dat iemand iets in haar drankje had gedaan in de Tongerse discotheek. Ze strompelde uit het appartement en nam de eerste bus naar Luik waar enkele vrienden haar stonden op te wachten. Zij konden de vrouw overtuigen om aangifte te doen bij de politie en zich te laten onderzoeken.

Op haar lichaam en kleding werd het DNA van een man gevonden. Het meisje ging via Google Maps op zoek naar het appartement van haar aanranders en bezorgde een foto van het appartement aan de politie. Uit onderzoek bleek dat het op de kleding gevonden DNA afkomstig was van een van de bewoners. Hij werd tijdens een fotoconfrontatie herkend door de vrouw.

De beklaagde moest zich in de rechtbank ook verantwoorden voor de verkrachting van een andere vrouw in juni 2014. Toen ging een dronken vrouw mee naar zijn appartement, omdat de toiletten van de discotheek gesloten waren. De beklaagde vroeg de vrouw om zich uit te kleden. Toen ze dat weigerde, trok hij met geweld haar kleren uit en verkrachtte hij haar.

Volgens de rechter is het duidelijk dat de Tongenaar bewust op zoek ging in dancings naar vrouwen die onder invloed waren om mee te nemen naar zijn appartement, waar hij seks met hen wilde hebben. De rechters zijn van oordeel dat het duidelijk is dat de man geen toestemming had voor de seksuele betrekkingen.