Vijf jaar cel voor man die stiefzoon van vriendin tot twee keer toe aanreed ADN

18u15

Bron: Belga 0 KAR Rafael S. bij het verlaten van de rechtbank in september. De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag Rafael S. (47) veroordeeld tot vijf jaar cel wegens poging tot doodslag. In het centrum van Leuven reed hij in de zomer van 2015 tot tweemaal toe met zijn bestelwagen frontaal in op de stiefzoon van zijn toenmalige vriendin. Het 26-jarige slachtoffer overleefde de tweede aanrijding, omdat het voorwiel afbrak.

Rafael S. uit Herent wachtte op 30 juni 2015 in de Vital Decosterstraat in Leuven zijn vriendin en haar stiefzoon op, toen die terugkeerden van het vredegerecht om een erfenis te regelen. Die erfenis van de overleden vader van het slachtoffer had tot ruzie geleid.

In de Rijschoolstraat reed S. met zijn bestelwagen een eerste keer op het slachtoffer in. De man werd omvergereden maar krabbelde recht. Toen zag hij het voertuig een tweede keer op zich afrijden. In een reflex sprong hij op de motorkap en hield zich vast aan de ruitenwissers.

De bestuurder reed met hoge snelheid richting een gebouw in de aanpalende Vital Decosterstraat. "Het was zijn bedoeling om mij te pletter te rijden tussen het voertuig en het gebouw", verklaarde het slachtoffer. Doordat het voorwiel afbrak, kwam de bestelwagen tot stilstand tegen de gevel. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het openbaar ministerie beschuldigde S. van moordpoging en vorderde zeven jaar cel. Volgens de rechtbank had de beklaagde de intentie om te doden, maar zonder voorbedachtheid. Voor poging tot doodslag kreeg S. vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel.