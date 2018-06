Vijf jaar cel voor man die na ruzie inreed op omstaanders aan café in Kemzeke ADN

04 juni 2018

12u35

Bron: Belga 0 Een 29-jarige man uit Sint-Niklaas die eind vorig jaar inreed op omstaanders aan een café in het Oost-Vlaamse Kemzeke, is veroordeeld tot vijf jaar cel. Dat heeft de Dendermondse correctionele rechtbank vandaag beslist. Eén slachtoffer raakte zwaargewond en is nog altijd arbeidsongeschikt.

De man stond terecht voor poging doodslag. Op 26 november 2017 reed hij in op omstaanders aan café Den Doorn in de Molenstraat in Kemzeke. Hij had daarvoor in het café amok gemaakt en werd na een discussie rond een vrouw gevraagd om de zaak te verlaten. Hij gooide op straat zijn glas kapot en stapte daarna in zijn wagen. Hij reed een blokje rond en probeerde daarna zoveel mogelijk mensen omver te maaien, aldus de aanklager.

Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel en de rechtbank volgde die vordering. De man moet een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro betalen.