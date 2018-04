Vijf jaar cel voor leerkracht (52) die jongens lokte via Facebook voor seks ADN

23 april 2018

13u46

Bron: Belga 0 De Brugse correctionele rechtbank heeft een 52-jarige Oostendenaar veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor verkrachting, aanranding en aanzetten tot ontucht van minderjarige jongens. De leerkracht zocht via Facebook contact met zijn slachtoffers.

In november 2016 begon Ivan D. te chatten met een 14-jarige jongen uit Ichtegem. Na een tijdje besloten ze om af te spreken. De beklaagde pikte de jongen op aan het station en nam hem mee naar zijn woning. D. had zonder condoom anale seks met het slachtoffer. Daarna werd de jongen nog verplicht om de beklaagde oraal te bevredigen. Het slachtoffer vroeg nog om te stoppen, maar daar trok de beklaagde zich niets van aan. Tijdens de feiten waren ze onder invloed van poppers.

Via het eerste slachtoffer kwam de Oostendenaar ook in contact met een 14-jarige jongen uit Gistel. Dat slachtoffer verklaarde dat hij uit vrije wil anale seks had met de beklaagde. Voorts moest Ivan D. zich ook verantwoorden voor feiten op een andere jongen, die echter niet op zijn avances inging. De rechtbank merkte in het vonnis op dat de beklaagde zijn positie als onderwijzer misbruikte om seksuele contacten te hebben met leerlingen.

Ivan D. zit sinds 5 juli 2017 in voorhechtenis en betwistte de feiten niet. De rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De Oostendenaar is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Bovendien mag hij de komende 20 jaar geen functie bekleden waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen. Na zijn gevangenisstraf zal D. zijn job in het onderwijs dus niet meer mogen uitoefenen.