Vijf jaar cel voor gewelddadige verkrachting in weide: "Veel te gevaarlijk om alleen over straat te lopen, meisje. Ik geef je een lift" ADN Nele Dooms

10 oktober 2018

15u39

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 De Dendermondse strafrechter heeft Nicolaï W. (32) uit Wichelen veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met probatie-uitstel, voor de verkrachting van een meisje (20) uit Dendermonde. Hij had haar een lift op zijn bromfiets aangeboden, maar reed met haar naar een afgelegen weiland om haar op een gewelddadige manier te verkrachten.

De feiten speelden zich af in de nacht van 1 mei 2018. S. uit Dendermonde had er een avondje stappen met vriendinnen in Wichelen opzitten en was op weg naar het station om de trein naar huis te nemen, toen W. haar met de bromfiets passeerde. "Hij sprak op het meisje in door te zeggen dat het veel te gevaarlijk was om alleen over straat te lopen, dat hij een zus had waarvan hij ook niet zou willen dat ze dat deed en stelde voor haar met de bromfiets naar huis te brengen", vertelde meester Jef Vermassen tijdens het proces. "Mijn cliënt trapte daar in en stapte mee op de bromfiets. Maar in plaats van haar naar huis te brengen, voerde W. haar naar een afgelegen weiland in Berlare en verkrachtte haar."

Nachtmerries

De verkrachting was bijzonder brutaal en gewelddadig. Toen het meisje zich probeerde te verzetten, greep W. haar bij de keel. Het slachtoffer raakte ook gewond aan het gezicht en de keel. "De feiten hebben bijzonder zware gevolgen voor haar", zei Vermassen. "Nu nog heeft ze nachtmerries. Wat W. haar aangedaan heeft, is te erg voor woorden. Vlak voordien had hij nog seksuele contacten met een man gehad, maar hij was niet genoeg bevredigd en ging gewoon op zoek naar een andere prooi. Dat werd S."

Ook de openbaar aanklager tilt zwaar aan de feiten. "In één klap was dit meisje al haar zorgeloosheid kwijt", zei procureur Soenens. "Enkel en alleen omdat W. toevallig haar pad kruiste. Dit is een trauma voor heel haar leven. Er is iets serieus mis in de bovenkamer van de beklaagde op seksueel vlak."

Horloge

De procureur vorderde vijf jaar cel. W. zit sinds twee weken na de verkrachting in de cel. Van de dader ontbrak aanvankelijk elk spoor. Hij had het slachtoffer na de verkrachting achtergelaten. "De politie baseerde zich onder andere op het horloge van het meisje dat ook de hartslag meet", vertelde Vermassen. "Aan de verhoogde hartslag konden ze het tijdstip van de feiten bepalen. Vervolgens werden camerabeelden uit de omgeving bekeken. Zo achterhaalden ze de identiteit van de dader."

W. was dronken en was onder invloed op het moment van de feiten. "Ik wist met mezelf geen blijf", vertelde W. zelf aan de rechter. "Ik had dit niet mogen doen en ik denk er nog elke dag aan. Ik besef wat ik het slachtoffer heb aangedaan."

W.'s advocaat vroeg de rechter een straf met probatie-uitstel. "In de gevangenis, zonder alchol en drugs, is W. er al fysiek beter op geworden. Hij voelt zich al beter ook. Met een probatie-uitstel kunnen we hem voorwaarden opleggen zodat hij opgevolgd kan worden."