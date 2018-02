Vijf jaar cel voor dertiger die zijn beste vriend doodsloeg ADN

07 februari 2018

10u03

Bron: Belga 14 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Turnhout tot 5 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke vechtpartij. Carim K. kwam op 31 januari 2016 met hoge snelheid aan op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Turnhout. Op de achterbank van de auto lag zijn beste vriend Kevin De Knaep.

Hij was al overleden bij aankomst in het ziekenhuis. Het onderzoek leidde al snel naar Carim K. als verdachte. Op camerabeelden in het centrum van Turnhout was te zien hoe hij zijn vriend een pak slaag gaf. Vermoedelijk ging de afranseling nadien voort in het appartement van Carim K. Daar werd een grote hoeveelheid bloed van het slachtoffer aangetroffen.

Kevin De Knaep is gestorven aan een acuut nierfalen, als gevolg van aanhoudend en stomp geweld. K. heeft altijd verklaard dat hij na de vechtpartij op straat zijn vriend niet meer gezien had totdat hij hem bloedend aantrof op zijn appartement. De fatale slagen zouden in die tussentijd door iemand anders zijn toegediend. De rechter gelooft die uitleg niet, en heeft Carim K. schuldig bevonden aan slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.