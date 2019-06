Vijf jaar cel voor 26-jarige fruitplukker die op carnaval in Zichem vrouw in struiken sleurde en brutaal verkrachtte ADN

27 juni 2019

17u47

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 26-jarige Roemeen veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar voor verkrachting van een 55-jarige vrouw. Dat gebeurde na de jongste editie van de jaarlijkse carnavalsfuif in Zichem begin maart.

In Zichem, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, wordt carnaval jaarlijks uitbundig gevierd. Op 6 maart 2019 verliet een 55-jarige vrouw na een nachtje feesten de traditionele carnavalsfuif op de Markt. Ze ging te voet naar huis maar werd tussen 3.30 en 5 uur onderweg verkracht langs de openbare weg in Ter Elzen in Zichem.

Aangifte

Het slachtoffer deed meteen aangifte van de feiten bij politiemensen die toezicht hielden op het carnavalsgebeuren op de Markt. Agenten van de politiezone Demerdal-DSZ startten onmiddellijk een uitgebreid onderzoek. Ze hoorden getuigen en bestudeerden camerabeelden.



Na negen dagen kon de recherche een verdachte identificeren. Op 14 maart vorderde het parket de onderzoeksrechter die dezelfde dag een huiszoeking beval in een woning in Scherpenheuvel-Zichem waar de verdachte verbleef. De 26-jarige Roemeen Valentin-Dorin P. werd tijdens die huiszoeking gearresteerd. Het slachtoffer had de dader omschreven als een jonge man van het Oost-Europese type die gebrekkig Engels praatte. DNA-onderzoek deed P. uiteindelijk de das om.

Ontkennen

De beklaagde, die sindsdien opgesloten zit in de hulpgevangenis van Leuven, heeft de verkrachting steeds ontkend. Dat deed hij ook op de zitting van de correctionele rechtbank op 4 juni, die met gesloten deuren werd gehouden.

Toch achtte de rechtbank de feiten bewezen, op basis van zes elementen: de vaststellingen van de politie, de verklaring van het slachtoffer, het verslag van de wetsarts, DNA-onderzoek, analyse van camerabeelden en gsm-onderzoek. De vrouw werd langs achter bij de keel gegrepen en in de struiken getrokken. "Daar werd ze op een gewelddadige en brutale wijze verkracht, terwijl de dader zijn hand op haar mond hield", stelde de rechter.

“Opportunistische verkrachter”

Zijn bewering dat hij "seks met toestemming" had, werd als totaal ongeloofwaardig bestempeld. De beklaagde kon ook geen enkel motief voor zijn daden geven. "Dat illustreert het gevaarlijk karakter van zijn gedrag", zei de rechter. Volgens het verslag van de deskundige kan de man getypeerd worden als een "opportunistische verkrachter".

In ons land heeft P. een blanco strafregister, maar in het strafdossier wordt melding gemaakt van eerdere veroordelingen in Roemenië voor diefstal en in Oostenrijk voor mensensmokkel. Hij kwam naar België om te werken in de fruitpluk.

Angsten

De burgerlijke partij kreeg een morele en materiële schadevergoeding van 10.000 euro. Het slachtoffer liep een ernstig trauma op en kampt sinds de feiten met nachtmerries en angsten. "Psychologische ondersteuning zal op termijn allicht nodig zijn", stelde de rechtbank.