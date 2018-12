Vijf jaar cel voor 26-jarige Afghaan die bejaarde met mentale beperking verkrachtte in Hamont-Achel Birger Vandael

19 december 2018

11u06

Bron: eigen berichtgeving 21 Een 26-jarige Afghaan heeft een celstraf van 5 jaar gekregen voor de verkrachting van een 78-jarige vrouw in het buitenverblijf van dienstencentrum Sint-Oda in Achel. “Hopelijk wordt hij na de straf weggestuurd uit onze samenleving”, liet men bij het openbaar ministerie al optekenen tijdens de behandeling van de zaak.

De feiten dateren van 15 april 2018. Beklaagde was onderweg met de fiets en hield halt aan De Haag, waar het centrum gelegen is. Wat er hier precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk, maar enkele minuten later merken enkele begeleidsters de man op in de gangen van het gebouw. Eén van de bewoonsters, een 78-jarige vrouw met de mentale leeftijd van drie jaar, vertelt dat ze pijn heeft. Haar deken ligt anders dan normaal en ze heeft haar broek en onderbroek achterstevoren aan. “Gelukkig konden de begeleidsters de man aan de praat houden tot de politie arriveerde”, aldus de procureur tijdens de behandeling.

Beklaagde zelf was zuinig met commentaar. “Ik wist niet dat het om een speciaal instituut ging en had aanvankelijk ook niet door dat de vrouw een mentale beperking had. Ze heeft me via het raam binnen uitgenodigd. Ik heb geen geweld gebruikt, zij wilde dit ook”, liet hij via zijn tolk weten.

Aanvankelijk ontkende de man ook alles, maar na DNA-onderzoek had hij geen andere keuze meer dan te bekennen.

Karakter van het open huis

De advocaat van de burgerlijke partij geeft aan dat de gevolgen van de feiten een enorme impact hebben gehad op zijn cliënte. “Vroeger was ze enthousiast en deed ze mee aan veel activiteiten. Nu sluit ze zich af, is ze beschaamd en is haar vertrouwen beschadigd. Specialisten in kindermishandeling begeleiden haar intensief. Er zijn trouwens ook gevolgen voor het dienstencentrum en de overkoepelende vzw Stijn. Dit moet een open huis zijn waar vrienden en familie vrij op bezoek mogen komen. Nu is er een onveiligheidsgevoel en moet het karakter van de woning worden aangepast.”

Volgens de procureur is beklaagde “het gevaar dat schuilt in het donker” en “de reden waarom meisjes in het donker niet alleen over straat mogen lopen.” Hij vindt het bijzonder laakbaar dat beklaagde zelfs moest vragen over welk “meisje” het precies ging en wees op andere zedenfeiten die hij (vermoedelijk) heeft gepleegd. Beklaagde viel in dezelfde politiezone ook al eens twee minderjarige meisjes lastig op de bus en werd eveneens genoemd in een Gents dossier rond zedenfeiten.

“Dit gedrag kan nergens. Een gespecialiseerde behandeling van beklaagde is niet haalbaar, dus we moeten de samenleving beveiligen tegen deze man. Hopelijk wordt hij na zijn celstraf weggestuurd.” De rechter vroeg beklaagde nog welke straf hij voor de feiten in Afghanistan zou krijgen. “100 zweepslagen, niet meer”, reageerde die laconiek.

Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 7.280 euro betalen aan de vrouw. Hij is ook tien jaar zijn burgerrechten kwijt.