Vijf jaar cel met probatie-uitstel voor incestueuze verkrachtingen jv

14 november 2018

17u25

Bron: belga 0 De correctionele rechtbank van Charleroi heeft Jean-Pol D. uit Erquelinnes veroordeeld tot 5 jaar cel met probatie-uitstel voor het verkrachten van zijn zuster over een lange periode.

De feiten kwamen in 2016 aan het licht toen het meisje de woning van haar tante verliet. Zij was er samen met haar broer geplaatst. Ze verklaarde dat ze gedurende tien jaar werd verkracht door haar broer. De zedenfeiten waren met aanrakingen begonnen toen zij acht jaar was en haar broer 11. Nadien werden het herhaalde verkrachtingen.

De rechtbank achtte de feiten bewezen en wees op de ernst, het herhaalde karakter, de perversiteit van de beklaagde en de geestelijke manipulatie ten opzichte van het slachtoffer. De rechtbank sprak zich niet uit over de oudste feiten - hij was toen minderjarig - maar hield er toch rekening mee, omdat ze de gestoorde persoonlijkheid duiden en het risico op recidive.

Jean-Pol D. werd veroordeeld tot 5 jaar met probatie-uitstel (o.a. het volgen van psychologische begeleiding) voor het deel langer dan de voorhechtenis. Het vonnis voorziet bijkomend vijf jaar terbeschikkingstelling.