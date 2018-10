Vijf jaar cel gevraagd voor Antwerpse IS-vrouwen in nieuw proces HR

08 oktober 2018

17u40

Bron: Belga 4 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich opnieuw gebogen over de zaak van Bouchra A. (25) en Tatiana W. (26), twee vrouwen uit het Antwerpse die naar Syrië waren gereisd om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten. Ze werden eerder al bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel. De federale procureur vorderde vandaag de bevestiging van die straf. De verdediging vindt dat de vrouwen, die in een Koerdisch vluchtelingenkamp verblijven, hun proces moeten kunnen bijwonen.

Bouchra A. en Tatiana W. waren in 2013 een eerste maal naar Syrië gereisd. Hun echtgenoten hadden er zich aangesloten bij terreurgroep Majlis Shura Al-Mujahedin. Nadat hun mannen sneuvelden, keerden de weduwen begin 2014 met hun kinderen terug naar België. Ze waren allebei ook terug zwanger.

Het jihadistisch salafisme zworen ze echter niet af en ze bleven contacten onderhouden met gelijkgezinden. Nadat ze bevallen waren, keerden ze samen met hun kinderen in de zomer van 2015 terug naar Syrië.

De vrouwen werden in maart bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Ze tekenden verzet aan, waardoor ze maandag een nieuw proces kregen.



De verdediging voerde echter aan dat de zaak niet in staat was om behandeld te worden, omdat ze hun proces niet kunnen bijwonen. "Er moeten stappen ondernomen worden om hen terug naar België te krijgen. We weten waar ze zijn én er is een internationaal aanhoudingsbevel", aldus meester Kirsten Pepermans.

Uitlevering

Maar volgens de federale magistraat is dat niet zo eenvoudig: er is geen uitleveringsverdrag met Syrië of Irak en de Belgische Staat heeft ook geen rechtsmacht in de vluchtelingenkampen. Om die reden oordeelden rechters in Brussel al dat ons land niet verplicht is om hun zes kinderen terug te halen. "Dit proces is geen breekijzer om de beklaagden naar België te krijgen. Ze kunnen perfect vertegenwoordigd worden door hun advocaat", stelde procureur Antoon Schotsaert.

De verdediging betwistte de schuld van de vrouwen niet, maar pleitte wel voor een minder zware straf. Vonnis op 12 november.