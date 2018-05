Vijf illegalen ontsnapt uit gesloten centrum: "Een van hen is gelinkt aan terreurnetwerk" SVM

26 mei 2018

10u11

Bron: VRT, Belga 688 Er zijn vijf mensen ontsnapt uit het gesloten centrum voor illegalen in Steenokkerzeel. Dat meldt Theo Francken zelf op zijn Twitterprofiel. Het vijftal staat nationaal -en binnenkort wellicht ook internationaal- geseind.

Volgens de burgemeester van Steenokkerzeel gaat het om een Rus, een Algerijn en drie Marokkanen. Een van hen heeft banden met een terreurnetwerk, een andere werd gerechtelijk veroordeeld voor twee drugsfeiten.

"Ze konden vannacht ontsnappen nadat er elektriciteitsproblemen waren ontstaan na de hevige modderstroom van donderdagnacht", aldus Kurt Ryon (N-VA). "Daardoor werkte de beveiliging niet zoals normaal. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt om dit te herstellen."

"We blijven hen zoeken tot ze gevat zijn. De buurt wordt helemaal uitgekamd. We zullen binnenkort samenzitten om te bekijken wat we kunnen doen om dit in de toekomst te vermijden."

"Samenloop van omstandigheden"

"Het is een samenloop van omstandigheden", reageert Francken. "Aan de ene kant zijn er als gevolg van de wateroverlast twee alarmen uitgevallen. Aan de andere kant speelt ook de ramadan een rol. Veel mensen zijn 's avonds nog wakker en diegenen die meedoen, krijgen om middernacht nog een maaltijd. Daardoor is er nog veel lawaai en is de ontsnapping niet opgemerkt."

"De vijf hebben met een stalen buis hun raam ingeslagen. Vervolgens hebben ze een bed meegenomen en dat gebruikt als ladder om over de omheining te klimmen. Het waren de alarmen van het raam en de omheining die door de elektriciteitspanne niet meer werkten. We doen er alles aan om zo snel mogelijk 'up and running' te zijn." Johan Vanderborght, woordvoerder van de Regie der Gebouwen meldt dat de herstellingen maandag klaar zullen zijn.

"De directie heeft na de stroompanne onmiddellijk de bevoegde firma gecontacteerd", voegt de woordvoerster van Francken nog toe. "Die voerde de voorbije twee dagen de nodige herstellingswerken uit. Nadien leek alles terug in orde, maar dat bleek dus niet het geval."

"Het is bij het heropstarten van het elektriciteitsnet dat het opnieuw fout gegaan is en een aantal zekeringen gesprongen zijn. Momenteel worden opnieuw herstellingswerken uitgevoerd. De toestand in het centrum is momenteel heel rustig", aldus Johan Vanderborght.

Katrien Jansseune wijst er tot slot nog op dat de gesloten centra voor asielzoekers "zeer goed beveiligd" zijn en dat het aantal ontsnappingen uit deze centra zeer beperkt is. "De ontsnappingsratio in 2014 was 0,014 procent, in 2015 was dat 0,032 procent, in 2016 0,023 procent en in 2017 slechts 0,0004 procent."

Francken bracht vandaag een plaatsbezoek, samen met Ryon en de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont. Vorig jaar ontsnapten ook al drie illegalen uit het gesloten asielcentrum. Twee van hen konden de dag erop alweer opgepakt worden.