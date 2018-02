Vijf hypermarkten in Wallonië houden morgen deuren dicht ep

02 februari 2018

18u33

Bron: Belga 0 Bij Carrefour wordt er morgen gestaakt in vijf hypermarkten in Wallonië, zo kondigt een vakbondsvertegenwoordiger van CNE aan. Het gaat onder meer om de met sluiting bedreigde winkel van Belle-Ile (Angleur) en vier hypermarkten in Henegouwen (Bomerée, Zinnik, Haine-Saint-Pierre en Gosselies).

Of er morgen ook in Vlaanderen gestaakt wordt, blijft onduidelijk. Er is alvast geen oproep gelanceerd om het werk neer te leggen, bevestigt een vakbondsbron.

De stakingsacties zijn gericht tegen het herstructureringsplan van Carrefour, waardoor meer dan 1.200 banen bedreigd zijn. De keten wil twee hypermarkten sluiten, een aantal andere moeten afslanken.