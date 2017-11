Vijf huiszoekingen in onderzoek naar sociale dumping in Gent ep

17u05

Bron: Belga 0 In een onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel door economische uitbuiting zijn gisteren vijf huiszoekingen uitgevoerd in Gent. Dat meldt het Gentse arbeidsauditoraat. Een koppel uit Gent zou Bulgaarse onderdanen tewerkstellen in strijd met de Belgische sociale wetgeving en mogelijk ook in mensonwaardige omstandigheden.

De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen voerde donderdag de vijf huiszoekingen uit met bijstand van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. "Deze huiszoekingen kaderen in een lopend gerechtelijk onderzoek naar mogelijke onwettige praktijken van sociale dumping en van mensenhandel door economische uitbuiting, gepleegd door een echtpaar uit Gent, en hun mogelijke handlangers", zegt Koen Nevens, de nationale referentiemagistraat sociale dumping.

Het koppel zou doelbewust sociale bijdragen ontdoken hebben, stelt het arbeidsauditoraat. "Eerst door hun Belgische vennootschap failliet te laten gaan, en vervolgens door hun praktijken verder te zetten via een Bulgaarse vennootschap. Er werd mogelijk ook misbruik gemaakt van de Europese regels inzake grensoverschrijdende tewerkstelling of detachering." De hoofdverdachte, de man van het koppel, werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Hij verschijnt volgende week voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.