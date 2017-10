Vijf Georgiërs op dievenpad door Tongerse onderzoeksrechter aangehouden KVE

Bron: Belga 0 photo_news De onderzoeksrechter in Tongeren heeft vijf verdachten van Georgische afkomst aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van het plegen van diefstallen met braak. Het vijftal werd maandag in Bilzen opgepakt door de lokale politie Bilzen-Riemst-Hoeselt, zo is vernomen van de politie van Bilzen.

De arrestaties gebeurden op de Maastrichterstraat en de Riemsterweg. Ze verplaatsten zich met twee voertuigen, waarin telkens één verdachte zat. De drie andere mannen waren in de straat opgemerkt, terwijl ze veel aandacht hadden voor de omgeving en de huizen.



Buurtbewoners verwittigden de politie die de vijf arresteerde en de twee voertuigen in beslag nam. Ze werden voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. In de wagens vonden de agenten allerlei gereedschap dat als inbrekerstuig gebruikt kan worden. Het onderzoek moet uitwijzen voor hoeveel ze feiten eventueel in aanmerking kunnen komen.





