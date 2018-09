Vijf gemeenten eisen dwangsom van 50.000 euro per week voor geluidshinder luchthaven bvb

17 september 2018

16u17

Bron: Belga 1 Vijf Vlaams-Brabantse gemeenten uit de Noordrand rond Brussel claimen een dwangsom van 50.000 euro per week van de Belgische staat. Ze doen dat omdat de staten-generaal over de geluidshinder rond de luchthavenregio niet kon plaatsvinden. Dat maakten de burgemeesters vandaag bekend in Leuven.

De gemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel dienden een milieustakingsvordering in tegen de toegenomen geluidshinder door het vliegverkeer rond de nationale luchthaven in Zaventem. Een Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel besliste op 30 mei van dit jaar dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) tegen uiterlijk 17 september een staten-generaal over de problematiek moest organiseren.

Bellot nam geen enkel initiatief en de deadline is vandaag verstreken. "Wij eisen nu de dwangsommen op die de rechter in het vonnis van 30 mei heeft bepaald. Het gaat om 50.000 euro per week, voor de vijf betrokken gemeenten samen", zegt Walter Vansteenkiste (LB Wemmel), burgemeester van Wemmel. "We gaan dat doen via de beslagrechter. Na overleg met onze raadsmannen kunnen we de procedure starten."