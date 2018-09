Vijf cipiers gewond na aanval van agressieve Syriëstrijder in gevangenis Hasselt AW

27 september 2018

08u22

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 15 Gisteren verwondde een 37-jarige Tsjetsjeense Syriëstrijder vijf cipiers in de gevangenis van Hasselt. Dat deed hij tijdens de bedeling van avondmaaltijden. De cipiers mochten intussen het ziekenhuis verlaten.

De man was nog maar net overgeplaatst vanuit de gevangenis van Brugge -die overigens strenger beveiligd is- en was bekend om zijn agressief gedrag. Dat bevestigt ACOD-vakbondsman Kristof Muyters: "De man was overgebracht vanuit Brugge. Hij stond bekend als extreem agressief en woensdagavond was het al prijs. De vijf betrokken cipiers zijn meteen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis overgebracht."

Het voorval veroorzaakt heel wat onrust bij de cipiers. Die zijn intussen actie aan het voeren. Kristof Muyters zegt dat de staking zeker 24 uur zal aanhouden: "We doen vandaag enkel het hoogstnoodzakelijke." Volgens de vakbond zal de gedetineerde opnieuw worden overgeplaatst, maar naar welke gevangenis is nog niet duidelijk.



Deradicaliseringsafdeling

De dader verbleef in Brugge op de afdeling verhoogde veiligheid. Daar had hij ook al moeilijkheden veroorzaakt. In de strafinrichting van Hasselt zou hij normaal gezien op de deradicaliseringsafdeling worden ondergebracht, maar dat was nog niet het geval. Hij werd geplaatst in een strafcel op de beveiligde afdeling om hem te kunnen observeren.

Bij de bedeling van de maaltijden liep het woensdag om 16.30 uur mis. De vakbond zal het personeel vandaag toespreken. De cipiers zijn de besparingen op het personeel beu, waardoor de veiligheid in het gedrang komt.