Vijf bewoners naar ziekenhuis na brand in appartement in Zottegem Frank Eeckhout

27 september 2018

08u37

Bij een appartementsbrand in het Oost-Vlaamse Zottegem raakten vijf bewoners bevangen door de rook. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 7.45 uur liep bij de hulpdiensten een oproep binnen voor brand in de Kleine Nieuwstraat. Een ploeg van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem was als eerste ter plaatse en stelde vast dat het om een elektriciteitsbrand ging. "Zij schakelden meteen de elektriciteit uit en startten met het evacueren van de bewoners", zegt politiecommissaris Gunther Van Steenberge.

Ondertussen was ook de brandweer ter plaatse. Een deur op de eerste verdieping, die had vuur gevat, werd snel geblust. Door de snelle interventie bleef de brandschade beperkt. Wel was er heel wat rookschade in het gebouw.