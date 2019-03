Vijf betogingen in Brussel: klimaatbetogers distantiëren zich van relschoppers NLA en Dimitri Berlanger

31 maart 2019

15u05

Bron: VRT NWS, Belga 35 Vandaag vinden er vijf betogingen in onze hoofdstad plaats. Naast een betoging van de ‘gele hesjes’ en de derde klimaatmars, vinden er ook een betoging tegen abortus (‘Mars voor het leven’), voor abortus (‘March 4 Life’) en een protestactie tegen artikel 13 plaats. Volg hier het verloop van de betogingen.

Klimaatbetogers distantiëren zich van relschoppers

De gewelddadige actie van de gele hesjes was een smet op de derde grote klimaatmars in Brussels. Het voorval gebeurde ongeveer halfweg de klimaatmars toen de “gele hesjes” zich van de menigte afscheidden en in de Wetstraat enkele ruiten ingooiden en de gebouwen met graffiti besmeurden. De 8.000 klimaatbetogers werden door het voorval even opgehouden in de Wetstraat, maar nadien verliep de mars zonder incidenten. De organisatoren van Rise for Climate en Anuna De Wever betreuren het voorval.

“Dat was niet fijn. Het is jammer dat er herrieschoppers dingen komen beschadigen, want wij hebben altijd heel propere en vreedzame marsen gehouden. We toonden allemaal een peace-teken en distantiëren ons er volledig van”, zegt Anuna De Wever.

De organisatoren zijn blij dat het probleem snel verholpen werd. Eerder stapten er ook al gele hesjes mee in de klimaatmarsen, maar die waren altijd vreedzaam. “De politie heeft zijn werk gedaan en heeft hen kunnen wegdrijven. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij onze betogers. Dat is positief”, zegt Kim Lê Quang van Rise for Climate.

De strijd van de klimaatbetogers wordt intussen voortgezet, ondanks het feit dat de herziening van grondwetsartikel 7bis donderdag niet werd goedgekeurd in het parlement. “Dat was erg teleurstellend. Daarom blijven mensen ook op straat komen. De politici moeten beseffen dat hoe minder zij doen, hoe meer wij doen. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat we niet genegeerd worden. We blijven op straat komen en dat is democratie”, zegt De Wever.

Gele hesjes vallen politie aan

De gele hesjes hebben een team agenten in burger aangevallen die de demonstranten van nabij volgden en filmden. Eén van de agenten kreeg zware klappen van vijf gele hesjes. Uiteindelijk heeft zijn collega hem van de afranseling kunnen redden.

Een deel van de gele hesjes zijn nu geïsoleerd. Zo'n 70 gele hesjes zijn gearresteerd, laat de politie Brussel-Hoofdstad Elsene weten.

(Lees verder onder de foto’s)

Relschoppers van gele hesjes vernielen Wetstraat, politie moet ingrijpen

De delegatie van gele hesjes die meestapt in de klimaatmars heeft zich op de Wetstraat afgescheiden van de klimaatbetogers. Enkele ruiten van een gebouw in de Wetstraat moesten er meteen aan geloven. In totaal zijn er zo’n vijftal ruiten gesneuveld.

De betogers stonden door de actie van de gele hesjes een tijd vast in de Wetstraat. De oproerpolitie blokkeerde de weg en probeerde de gele hesjes af te drijven naar een zijstraat van de Wetstraat. Die actie werd op gejuich onthaald door de klimaatbetogers. De tussenkomst van de politie was succesvol en de klimaatmars kon weer verdergaan, zo meldt de politie van Brussel op Twitter.

#RiseforClimate peut repartir après une intervention de la police dans la rue de Loi sur les gillets jaunes suite dégradations et agressions.#RiseforClimate kan opnieuw vertrekken na een interventie van de politie id Wetstraat voor de gele hesjes nav beschadigingen en agressie. PolBru(@ zpz_polbru) link

( Lees verder onder de foto’s)

8.000 klimaatbetogers

Op deze derde grote Belgische klimaatmars waren uiteindelijk 8.000 mensen aanwezig. Een heel pak minder dan de 65.000 en 70.000 deelnemers van de vorige twee betogingen. Hoewel er minder mensen op straat kwamen voor het klimaat, blijven de betogers toch de druk opvoeren voor een ambitieus Belgisch en Europees klimaatbeleid.

Comptage officiel : 8000 participants #manifestation #RiseforClimate

Officiële telling : 8000 deelnemers #betoging #RiseforClimate https://t.co/1vA99LL842 PolBru(@ zpz_polbru) link

Betogingen

Om 14 uur is vandaag de derde grote klimaatmars van start gegaan. De duizenden betogers blijven de druk opvoeren voor een ambitieus Belgisch en Europees klimaatbeleid. De klimaatbetogers stappen van het Noordstation naar het Jubelpark. “Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!” is de duidelijke slogan die duchtig wordt gescandeerd aan de kop van de stoet. De jongeren van Youth for Climate trekken de kop van de stoet met hun onvermoeibare enthousiasme.

Zij worden gevolgd door de gele hesjes, die zich tonen met Bengaals vuur en af en toe laten horen met een voetzoeker. Onder meer de Grootouders voor het Klimaat, studentenorganisatie Comac en de partijen Groen, Ecolo en PTB*PVDA komen ook hun steun betuigen op de Belgische en Europese mars voor het klimaat, die georganiseerd wordt door Rise for Climate.

(Lees verder onder de foto’s)

Om 14.30 uur is de Mars voor het leven aan het Poelaertplein van start gegaan. Deze betoging is tegen abortus. Hun doel is “om het recht op leven te verdedigen en op te komen voor alle slachtoffers van abortussen, euthanasie en alle praktijken die het leven van de mens schaden of verhandelen”. Volgens de politie waren er 500 deelnemers aanwezig, de organisatie zelf spreekt van 2.000 deelnemers. Tijdens deze tiende editie ging er speciale aandacht naar de zwangere vrouwen in moeilijkheden. De vzw Mars voor het Leven organiseerde een collecte van zwangerschaps- en babykledij. Die zullen ze uitdelen aan bijstandscentra en kindertehuizen.

Een tegenbetoging, de March 4 Life, loopt van 13 uur tot 16 uur op het Europakruispunt aan Brussel-Centraal pro-keuzedemonstranten in actie. “Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid” is hun motto. Onder andere de feministische beweging Collecti.e.f 8 maars voegden zich vandaag aan deze protestactie. Volgens de politie waren er 120 deelneemsters. De protesteerders zien de Mars voor het Leven als een fundamenteel gevaar voor vrouwen of personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit die vaak gepaard gaat met seksisme, homofobie en de inperking van vrijheden, zoals het recht op abortus. Dat recht moet voor de feministen absoluut gevrijwaard worden en bovendien gratis en veilig blijven.

Het Collecti.e.f 8 maars weigert elke vorm van controle over het vrouwelijk lichaam, eist dat abortus uit het strafwetboek wordt gehaald zonder enige voorwaarden of beperking en wil dat contraceptiemiddelen gratis worden.

Tot slot vond een protestactie tegen artikel 13 plaats. Aan het Schumanplein in de Europese wijk werd vanaf 14.30 uur gedemonstreerd tegen artikel 13, dat het Europees Parlement vorige week heeft goedgekeurd. Het auteursrecht is daarmee aangepast, waardoor het gebruik van (sociale) media aan het digitale tijdperk is aangepast. Met de nieuwe richtlijn moeten internetplatformen strenger toezien op wat er geüpload wordt.

De actievoerders vinden dat de nieuwe hervorming de creativiteit en digitale economie schaadt. “Niets zal nog hetzelfde zijn.” Google (eigenaar van YouTube) liet in een eerdere reactie ook al weten dat ze er niet blij mee zijn. Er wordt volgens sommigen gevreesd dat dit “het einde van het vrije internet is”.