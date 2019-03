Vijf betogingen in Brussel: gele hesjes vallen politie aan, klimaatbetogers komen op eindbestemming aan NLA en Dimitri Berlanger

31 maart 2019

15u05

Bron: VRT NWS, Belga 14 Vandaag vinden er vijf betogingen in onze hoofdstad plaats. Naast een betoging van de ‘gele hesjes’ en de derde klimaatmars, vinden er ook een betoging tegen abortus (‘Mars voor het leven’), voor abortus (‘March 4 Life’) en een protestactie tegen artikel 13 plaats. Volg hier het verloop van de betogingen.

Klimaatbetogers komen aan op eindbestemming

De klimaatbetogers van de Belgische en Europese mars voor het klimaat van Rise for Climate Belgium zijn aangekomen op hun eindbestemming in het Jubelpark. Aan de triomfboog zullen verschillende klimaatactivisten van de deelnemende organisatie de aanwezige mensen nog toespreken.

Gele hesjes vallen politie aan

De gele hesjes hebben een team agenten in burger aangevallen die de demonstranten van nabij volgden en filmden. Eén van de agenten kreeg zware klappen van vijf gele hesjes. Uiteindelijk heeft zijn collega hem van de afranseling kunnen redden.

Een deel van de gele hesjes zijn nu geïsoleerd. Zo'n 70 gele hesjes zijn gearresteerd, laat de politie Brussel-Hoofdstad Elsene weten.

Relschoppers van gele hesjes vernielen Wetstraat, politie moet ingrijpen

De delegatie van gele hesjes die meestapt in de klimaatmars heeft zich op de Wetstraat afgescheiden van de klimaatbetogers. Enkele ruiten van een gebouw in de Wetstraat moesten er meteen aan geloven. In totaal zijn er zo’n vijftal ruiten gesneuveld.

De betogers stonden door de actie van de gele hesjes een tijd vast in de Wetstraat. De oproerpolitie blokkeerde de weg en probeerde de gele hesjes af te drijven naar een zijstraat van de Wetstraat. Die actie werd op gejuich onthaald door de klimaatbetogers. De tussenkomst van de politie was succesvol en de klimaatmars kon weer verdergaan, zo meldt de politie van Brussel op Twitter.

#RiseforClimate peut repartir après une intervention de la police dans la rue de Loi sur les gillets jaunes suite dégradations et agressions.#RiseforClimate kan opnieuw vertrekken na een interventie van de politie id Wetstraat voor de gele hesjes nav beschadigingen en agressie. PolBru(@ zpz_polbru) link

8.000 klimaatbetogers

Op deze derde grote Belgische klimaatmars waren uiteindelijk 8.000 mensen aanwezig. Een heel pak minder dan de 65.000 en 70.000 deelnemers van de vorige twee betogingen. Hoewel er minder mensen op straat kwamen voor het klimaat, blijven de betogers toch de druk opvoeren voor een ambitieus Belgisch en Europees klimaatbeleid.

Comptage officiel : 8000 participants #manifestation #RiseforClimate

Officiële telling : 8000 deelnemers #betoging #RiseforClimate https://t.co/1vA99LL842 PolBru(@ zpz_polbru) link

Betogingen

Om 14 uur is vandaag de derde grote klimaatmars van start gegaan. De duizenden betogers blijven de druk opvoeren voor een ambitieus Belgisch en Europees klimaatbeleid. De klimaatbetogers stappen van het Noordstation naar het Jubelpark.

“Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!” is de duidelijke slogan die duchtig wordt gescandeerd aan de kop van de stoet. De jongeren van Youth for Climate trekken de kop van de stoet met hun onvermoeibare enthousiasme. Zij worden gevolgd door de gele hesjes, die zich tonen met Bengaals vuur en af en toe laten horen met een voetzoeker. Onder meer de Grootouders voor het Klimaat, studentenorganisatie Comac en de partijen Groen, Ecolo en PTB*PVDA komen ook hun steun betuigen op de Belgische en Europese mars voor het klimaat, die georganiseerd wordt door Rise for Climate.

Volg hier het parcours van de klimaatbetogers.

Om 14.30 uur is de Mars voor het leven aan het Poelaertplein van start gegaan. Deze betoging is tegen abortus. Hun doel is “om het recht op leven te verdedigen en op te komen voor alle slachtoffers van abortussen, euthanasie en alle praktijken die het leven van de mens schaden of verhandelen”.

Een tegenbetoging, de March 4 Life, loopt van 13 uur tot 16 uur op het Europakruispunt aan Brussel Centraal pro-keuzedemonstranten in actie. “Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid” is hun motto.

Tot slot vindt er een protestactie tegen artikel 13 plaats. Aan het Schumanplein in de Europese wijk wordt vanaf 14.30 uur gedemonstreerd tegen artikel 13, dat het Europees Parlement vorige week heeft goedgekeurd. Het auteursrecht is daarmee aangepast, waardoor het gebruik van (sociale) media aan het digitale tijdperk is aangepast. Met de nieuwe richtlijn moeten internetplatformen strenger toezien op wat er geüpload wordt.

De actievoerders vinden dat de nieuwe hervorming de creativiteit en digitale economie schaadt. “Niets zal nog hetzelfde zijn.” Google (eigenaar van YouTube) liet in een eerdere reactie ook al weten dat ze er niet blij mee zijn. Er wordt volgens sommigen gevreesd dat dit “het einde van het vrije internet is”.

