Vijf auto’s uitgebrand op parking hogeschool VIVES Brugge JVM

09u18 0 Van Maele

Op de parking van Hogeschool VIVES in Sint-Michiels Brugge zijn woensdagmorgen 5 personenwagens in vlammen opgegaan. Een wagen vatte vuur, maar al snel sloegen de vlammen over naar andere wagens die achter en naast het brandend voertuig stonden. De brandweer kon met schuim de wagens blussen maar alle vijf zijn ze volledig verloren. Tijdens de bluswerken dienden de leerlingen binnen te blijven. Niemand raakte gewond.

