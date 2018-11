Vietnamese vrouw (28) werd vermoord op dag dat ze in ons land arriveerde Hans Verbeke

13 november 2018

10u31 5 De man van 29 uit Zonnebeke die verdacht wordt van de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan, nu bijna twee jaar geleden, moet een maand langer in de cel blijven. John V. werd vorige donderdag opgepakt toen hij net thuis vertrokken was naar het werk. De politie kwam de man op het spoor na doorgedreven onderzoek, maar een doorbraak in het onderzoek kwam er pas nadat de Vietnamese ambassade in ons land bij het gerecht had geïnformeerd naar een vrouw die al lange tijd vermist was.

De vrouw had in het voorjaar van 2016 in Japan, waar ze woonde en werkte, een Belg leren kennen die er verbleef voor zijn werk. Nadien kwam ze op uitnodiging van de Belg naar ons land. Sindsdien was ze spoorloos. Uit het onderzoek blijkt inmiddels dat het slachtoffer vermoord werd op 21 november 2016, de dag dat ze in ons land arriveerde. De vrouw kwam om het leven door verstikking. Na de moord dumpte John V. het lichaam op een afgelegen weggetje vlakbij de A19 in Geluwe. Daar stak hij het stoffelijk overschot in brand.

“Opgelucht”

Het zou nog meer dan een maand duren, tot 31 december, vooraleer jagers de zwaar verminkte resten aantroffen. Waarom John V. de vrouw precies heeft vermoord, is niet duidelijk. De man werkt goed mee met het onderzoek maar volgens Maxime Van Winkel, zijn advocaat, moeten nog een aantal onduidelijkheden in zijn verklaringen opgehelderd worden. “Mijn cliënt was opgelucht toen hij de politie donderdag kon vertellen dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de Vietnamese vrouw.” John V. verklaarde ook dat hij de feiten alleen pleegde. De moeder van zijn zoontje, dat nog geen maand voor de gruwelijke feiten werd geboren, wist van niks, net zoals andere familie, vrienden en kennissen.