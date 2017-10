Viervoudige moordenaar Alexander Dean toont hoe hij fotograaf doodde Jurgen Eeckhout

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV/Photo News Fotograaf Jeroen Verstraete werd op 25 juli vermoord door bodybuilder Alexander Dean. De viervoudige moordenaar Alexander Dean heeft vanmiddag in Sint-Amandsberg (Gent) tijdens een reconstructie aan de speurders getoond hoe hij op 25 juli fotograaf Jeroen Verstraete (39) vermoordde. De bodybuilder bracht na die moord ook nog zijn ex-liefje Mailys Descamps en haar grootouders om het leven.

In een zwarte Mercedes werd Alexander Dean, die de hele tijd een bivakmuts droeg, binnengebracht op het kasteeldomein waar fotograaf Jeroen Verstraete woonde. De moord op de Vertraete was een wraakactie. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Mailys en nam foto's van het meisje, wat haar ex-vriend blijkbaar niet kon verkroppen.



Pottenkijkers

Met de reconstructie hopen de speurders alle details van het moment van de feiten goed in beeld te kunnen brengen. De politie zette de omgeving voor het kasteeldomein aan de Antwerpsesteenweg af met hekken en doeken om pottenkijkers op een ruime afstand te houden. Dat bleek geen overbodige maatregel, zoals u op onderstaande foto kan zien.

