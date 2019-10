Viervoudig moordenaar Alexander Dean probeert te ontsnappen uit gevangenis Brugge BJM SDVO

03 oktober 2019

15u55 58 Bij een controle van een cel in de gevangenis van Brugge hebben cipiers vastgesteld dat twee gedetineerden aan een ontsnappingspoging werkten. Eén van hen is Alexander Dean, de 25-jarige bodybuilder die in juli 2017 zijn ex-vriendin Mailys (18) en haar grootouders doodstak in Moere, bij Gistel. Hij vermoordde eerder ook fotograaf Jeroen Verstraete.

Volgens onze informatie ontdekten cipiers dat er over een heel lange tijd aan de scharnieren van hun celraam was geprutst. Daardoor zaten de scharnieren los en was het eigenlijk mogelijk om het hele celraam te verwijderen. De twee zaten niet op de gelijkvloerse verdieping opgesloten. Als ze door het raam waren ontsnapt, waren ze natuurlijk ook nog niet helemaal op vrije voeten. Dan moesten ze nog over de metershoge gevangenismuur geraken.

Tuchtprocedure

Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen bevestigt dat er een veiligheidsprobleem werd vastgesteld bij een celcontrole. Over de identiteit van de betrokken gevangenen wil ze niets kwijt. “Tegenover de celbewoners is een veiligheidsmaatregel getroffen”, zegt ze. Volgens onze informatie zijn Alexander Dean en zijn celgenoot in een andere cel overgebracht. Ze zouden nog niet zijn ondervraagd. Er volgt nu ook een tuchtprocedure tegen de twee.

Johan Platteau, de advocaat van Alexander Dean, geeft geen commentaar voor hij zijn cliënt heeft gesproken.

Anabole steroïden

Alexander Dean trok op 25 juli 2017 naar het huis van zijn ex-vriendin Mailys uit Moere. Beiden hadden meer dan een jaar een relatie, maar Dean kon de breuk niet verwerken. In de woning stak hij zowel Mailys als haar aanwezige grootouders Gery Cappon (70) en Marie-José Vanleene (65) dood.

De ochtend van de moord in Moere was Dean ook al naar Sint-Amandsberg getrokken om fotograaf Jeroen Verstraete (39) om het leven te brengen. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Mailys en nam verscheidene foto’s van het meisje, wat haar ex-vriend blijkbaar niet kon verkroppen. Volgens zijn advocaat werd het gedrag van de bodybuilder mogelijk beïnvloed door het gebruik van anabole steroïden.