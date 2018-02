Viertal vrouwen steelt voor 10.800 euro kleding in 13 winkels Bart Boterman

17 februari 2018

18u10

De onderzoeksrechter in Brugge heeft vandaag vier vrouwen aangehouden op verdenking van een reeks diefstallen in het centrum van Brugge.

“Een alerte burger merkte op dat een viertal vrouwen telkens met kleding heen en weer naar een wagen liep. De man nam een foto van hun voertuig en noteerde de nummerplaat. De auto werd later opgemerkt op de E40 richting Frankrijk en is vervolgens staande gehouden”, zegt het parket van Brugge. Het voertuig zat propvol gestolen kleding.

“Aan de hand van de labels zouden zeker dertien winkels slachtoffer geworden zijn, goed voor een bedrag van 10.800 euro. Het viertal was onderweg richting Parijs. Het gaat om vrouwen geboren in de jaren ’70 en ’80, met de Kaapverdische of Portugese nationaliteit”, besluit het parket. Intussen gebeurt onderzoek naar welke winkels precies het slachtoffer werden en of de dames voor nog diefstallen in aanmerking komen.