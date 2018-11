Viertal beukt met voorhamers etalageruit in: ramkraak op elektronicawinkel in Kuurne

Lieven Samyn

23 november 2018

12u49

Afgelopen nacht is in Kuurne een ramkraak gepleegd op een telecom- en elektronicawinkel langs de Brugsesteenweg. Iets voor 2u arriveerde een auto met vijf inzittenden op de parking vlakbij de Kortrijkse ring R8. Vier daders stapten uit en beukten met voorhamers in op de etalageruit.