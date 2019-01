Vierhonderd gele hesjes op straat in Bergen: betoging neemt omweg tot aan woning Elio Di Rupo, 15 mensen opgepakt kg

12 januari 2019

22u44

Bron: Belga 0 Ongeveer vierhonderd gele hesjes hebben vandaag betoogd in de straten van Bergen om meer koopkracht te eisen. Ze stopten onder meer voor de woning van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Volgens de lokale media werd een vijftiental mensen opgepakt. In Brussel vonden ook kleinere acties plaats aan de zetels van Engie Electrabel en Proximus.

De gele hesjes, afkomstig uit Bergen, Charleroi en Namen, waren voorzien van bommetjes, fluitjes en ballonnen. Ze verzamelden zich voor de site van Imagix, alvorens via het station naar de binnenstad te trekken. Het verkeer werd verschillende keren verstoord door de manifestatie.



De manifestanten weken uiteindelijk af van het parcours dat vooraf was vastgelegd door de autoriteiten en trokken onder meer naar de woning van PS-voorzitter en ex-burgemeester van Bergen Elio Di Rupo.



Volgens de autoriteiten waren er enkele onregelmatigheden tijdens de manifestatie. De lokale pers meldt dat de politie van Bergen een vijftiental mensen oppakte.

Brussel

Een andere groep van een zestigtal gele hesjes heeft deze namiddag actiegevoerd voor de zetel van Engie Electrabel in Brussel. De actie gebeurde zonder enig incident, meldde de woordvoerder van de politie van de zone Brussel-Noord, Audrey Dereymaeker.

"De tarieven van Engie Electrabel zijn de hoogste in Europa. Volgens een studie dreigen die voor een gezin nog te stijgen tot 2.500 euro per jaar. Dat is een enorm bedrag", verklaarde een van de organisatoren van de manifestatie aan Belga.



De demonstranten willen een verlaging van de BTW op energie van 21 naar zes procent, willen dat Engie Electrabel een "normale" belasting ophoest, de opname van brandstof in de loonindex en een loonsverhoging in alle sectoren. Ze zijn ook gekant tegen de CO2-taks.



De gele hesjes verplaatsten zich daarna naar de nabijgelegen zetel van Proximus. Daar protesteerden zij tegen de door het bedrijf aangekondigde ontslaggolf.