Vierde wereldwijde klimaatstaking in 2400 steden trekt honderdduizenden mensen kv

29 november 2019

19u47

Bron: Belga 0 In meer dan 2.400 steden wereldwijd zijn vandaag honderdduizenden mensen op straat gekomen om meer actie te eisen rond het klimaat, enkele dagen voor de aanvang van de klimaatconferentie COP25 in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Volgens organisaties als Fridays for Future, Greenpeace en Extinction Rebellion werd in 158 landen betoogd. In meer dan 500 Duitse steden kwamen zo’n 630.000 mensen op straat, terwijl in 138 steden in Italië 300.000 mensen manifesteerden. Ook in onder meer Lissabon en Madrid namen duizenden mensen deel aan de klimaatacties.



De manifestanten overal ter wereld klaagden het gebrek aan een ambitieus klimaatbeleid aan, net als initiatieven als “Black Friday” waarop mensen worden aangespoord om dingen te kopen die ze niet nodig hebben. “We moeten dit niet-duurzame model stoppen”, klonk het.

Belgische acties

In zeven Belgische steden ging het om meer dan 2.000 mensen. Het was al de 24ste keer dat Youth for Climate, dat intussen breed gesteund wordt door organisaties zoals Workers for Climate, Teachers for Climate, Scientists4Climate, Grootouders voor het Klimaat en de vakbonden, op straat kwam tegen een te laks klimaatbeleid.

Voor de vierde editie van de Belgische Global Strike for Future vonden er op ongeveer hetzelfde tijdstip betogingen plaats in zeven steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Namen. Op die manier wordt iedereen gemobiliseerd om ook dichter bij huis te protesteren voor een betere en eerlijke toekomst.

De wetten van de natuur zullen niet geduldig wachten tot de overheid actie onderneemt, net zoals de jeugd niet zal wachten om hun toekomst op te eisen die hiervan afhangt Cato Van Den Kerckhove, Students For Climate

In Hasselt organiseerden Grootouders voor het Klimaat een actie waaraan ook een groot aantal jongeren deelnamen. Aan een mars van het Noord- naar het Zuidstation in Brussel namen zo’n 850 mensen deel. “Er is nog steeds niet voldoende initiatief genomen. Het Vlaams regeerakkoord gaat zelfs niet proberen om de klimaatdoelstelling van het akkoord van Parijs te halen. Dat is echt niet oké. Daarom blijven wij aan de alarmbel trekken”, zei Luna Bauwens van Youth for Climate tijdens de manifestatie in Brussel.

De actie van Students for Climate in Leuven trok ook enkele honderden manifestanten. “De wetten van de natuur zullen niet geduldig wachten tot de overheid actie onderneemt, net zoals de jeugd niet zal wachten om hun toekomst op te eisen die hiervan afhangt”, zegt Cato Van Den Kerckhove van Students For Climate.

Buiten Europa

Ook buiten Europa vonden marsen plaats. In Australië, waar aan de oostkust ernstige bosbranden woeden, kwamen honderden mensen samen voor het hoofdkwartier van de conservatieve partij die aan de macht is. "Red onze koala's", klonk het daar onder meer. Premier Scott Morisson kondigde onlangs nog aan dat er een link is tussen de bosbranden en de klimaatopwarming. En in New Delhi in India, de meest vervuilde hoofdstad ter wereld, heeft een vijftigtal scholieren en studenten betoogd voor het ministerie van Milieu.



Conferentie

Op de VN-klimaatconferentie in Madrid, die plaatsvindt van 2 tot 13 december, zullen bijna 200 staten aanwezig zijn. Een rode draad op de conferentie wordt opnieuw de financiering van de klimaatafspraken, in de hoop de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

In het akkoord was overeengekomen om de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius en mogelijk 1,5 graden Celsius te houden. Uit een recent rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen met 2,7 procent per jaar moet dalen tussen 2020 en 2030 voor de doelstelling van 2 graden Celsius en met 7,6 procent per jaar voor de doelstelling van 1,5 graden Celsius. Gisteren nog riep de Europese Unie symbolisch een klimaatnoodtoestand uit.

Bij de vorige drie wereldwijde klimaatstakingen vonden er in de voormiddag veelal lokale acties plaats om dan in de namiddag samen te komen in Brussel voor een grote klimaatmars. De vierde editie van de Belgische Global Strike for Future heeft een andere formule: er vonden op ongeveer hetzelfde tijdstip betogingen plaats in zeven steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Namen. Op die manier wordt iedereen gemobiliseerd om ook dichter bij huis te protesteren voor een betere en eerlijke toekomst.