Vierde week op rij: 24 urenstaking in gevangenissen tegen minimale dienstverlening



HLA

20 februari 2020

22u29

Bron: Belga

0

Donderdagavond om 22 uur is voor de vierde week op rij een 24 urenstaking van start gegaan in alle gevangenissen. De vakbonden willen nog elke vrijdag blijven doorgaan "tot de minister gehoor geeft", klinkt het bij ACOD. Voor de 24 urenstaking van deze week was ook voor de andere overheidsdiensten een stakingsaanzegging ingediend.