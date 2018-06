Vierde keer brand "gesticht" in woning in week tijd HA

23 juni 2018

21u36

Bron: Belga 0 De brandweer van Jumet, in de provincie Henegouwen, werd omstreeks 18.30 uur opgeroepen voor een woningbrand in Pont-à-Celles. Het is al de vierde keer dat het huis getroffen werd door brand.

Volgens de bewoners van de huurwoning werd het vuur telkens aangestoken. De woning is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Les Jardins de Wallonie. De huurders, een koppel met twee kinderen, hoorden een geluid aan de achterkant van de woonst. Toen ze gingen kijken, was er wat afval in de tuin in brand gestoken. Terug binnen hoorden ze opnieuw geluid en was er brand op de eerste verdieping. De gezinsleden konden gezond en wel het huis verlaten. De eerste verdieping en de zolder raakten volledig vernield. Het gelijkvloers liep waterschade op. Ook twee andere woningen liepen schade op.

Vorig weekend werd in hetzelfde huis tot driemaal vuur gesticht. De man van het gezin heeft bij de politie klacht ingediend. De politie van de zone Brunehaut kwam ter plaatse voor de gebruikelijke vaststellingen.