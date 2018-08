Vierde gebied met blauwalgen aangetroffen op Antwerpse kanalen TTR

23 augustus 2018

19u27

Het captatie- en recreatieverbod dat van kracht is op de kanalen Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals en het kanaal Beverlo in de provincie Antwerpen, wordt nog uitgebreid naar het deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen tussen het kanaal Bocholt-Herentals en brug 3 Mol-Rauw. Dat heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams beslist. Ook in dat kanaal zijn er immers blauwalgen aangetroffen als gevolg van de voorbije hitte en droogte.

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier, maar giftige stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Ook het besproeien van gewassen met besmet water houdt een risico in. Blauwalgen vermenigvuldigen zich explosief bij hoge temperaturen en het uitblijven van (hevige) neerslag.

Na de eerder vastgestelde broeihaarden in enkele Antwerpse kanalen, heeft De Vlaamse Waterweg bij controles nu een nieuwe, bijkomende geïmpacteerde zone vastgesteld in het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Ook daar komt er nu dus captatieverbod - ook voor landbouwers - en een verbod op zachte recreatie zoals kajakken en vissen. Zwemmen is er sowieso verboden.