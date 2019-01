Vierde editie van "Spijbelen voor het klimaat" krijgt nieuwe route TVC

30 januari 2019

15u46

Bron: Belga 0 De vierde editie van "Spijbelen voor het klimaat", intussen door Youth for Climate omgedoopt tot "Klimaatmars voor een betere toekomst", krijgt donderdag een nieuwe route. De mars start donderdag 31 januari aan Brussel-Noord en eindigt aan Brussel-Zuid. Dat laat de politie Brussel Hoofdstad-Elsene woensdag weten.

Na het grote succes van de vorige mars, waarbij 35.000 klimaatspijbelaars aanwezig waren, heeft de politie voor een verbeterd traject gezorgd die de massa veiliger op weg zet. "Toen het vorige week van het Koningsplein naar de Naamsestraat ging, kreeg je een soort "bottleneck" en om veiligheidsredenen vonden we het niet meer opportuun om zo'n grote groep langs die weg te sturen. Daarom werd de reisweg aangepast", legt politiewoordvoerster Ilse Van de keere uit.

De jongerenmars start ditmaal aan het station Brussel-Noord op de Koning Albert II-laan. Van daaruit stappen de leerlingen naar boven naar de Kruidtuinlaan om vervolgens af te slaan op de Pachecolaan. De mars trekt dan naar Brussel-Centraal, het vorige verzamelpunt. Na de passage aan de Kunstberg wordt er vanop de Keizerslaan afgeslagen om via de Cellebroerstraat en de Bogaardenstraat naar beneden te trekken. Daarna gaat het via de Maurice Lemonnierlaan in rechte lijn naar de eindbestemming Brussel-Zuid.

"We hebben er ook mee rekening gehouden dat zo goed als iedereen met het openbaar vervoer komt", zegt Van de keere.

Op het Facebookevement van "Klimaatmars voor een betere toekomst" staan 1.800 mensen op aanwezig en tonen 5.500 mensen interesse.