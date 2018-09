Vierarmentunnel uit veiligheidsoverwegingen afgesloten in beide richtingen Redactie

11 september 2018

16u50

Bron: Belga 2

De Vierarmentunnel is uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afgesloten in beide richtingen. Er zijn problemen met de stroomvoorziening, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Bij vernieuwingswerken aan de hoogspanningsinstallatie van de Vierarmentunnel van de Brusselse ring (R0) is de stroom uitgevallen. De tunnel is daarna even overgeschakeld op de noodstroomvoorziening, maar de capaciteit van de noodstroom is beperkt.

Momenteel is de Vierarmentunnel uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afgesloten in beide richtingen. Het AWV doet er alles aan om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen en de tunnel opnieuw te kunnen openstellen. Het verkeer ter hoogte van de Vierarmentunnel wordt tijdelijk omgeleid via het bovenliggende kruispunt. Dat zorgt tijdens de avondspits, voor heel wat fileleed. Het probleem is nog niet verholpen.

