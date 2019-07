Vierarmentunnel ter hoogte van Tervuren afgesloten in beide richtingen: “Files groeien snel aan” ttr

05 juli 2019

07u38

Bron: belga 12 binnenland Door een technisch probleem is ter hoogte van Tervuren de Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

“In de omgeving van Tervuren is het verkeer op de Brusselse Ring R0 volledig stilgevallen. Door technische problemen is de Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen. Vermijd best de zone, want de files groeien snel aan”, meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

De oorzaak is nog onbekend, zo viel te horen bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het verkeer over lange afstand rijdt best om: van Gent richting Hasselt via Antwerpen. “Files van anderhalf uur in beide richtingen. Verkeer tussen noord en zuid kan beter via de westelijke ring rijden”, zegt Hajo Beeckman op Twitter.

In de omgeving van de #Tervuren is het verkeer op de Brusselse Ring #R0 volledig stilgevallen. Door technische problemen is de #Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen. Vermijd best de zone, want de files groeien snel aan! pic.twitter.com/UkALUTcvmq Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Vierarmentunnel op de #R0 is nog steeds dicht. Files van anderhalf uur in beide richtingen. Verkeer tussen noord en zuid kan beter via de westelijke ring rijden.



De tunnelbeheerder spreekt over een "technisch defect" in de tunnel. Meer details hebben we voorlopig helaas niet. pic.twitter.com/dRF3EYNLoy Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link