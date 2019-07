Vierarmentunnel nog altijd volledig dicht: verkeer op Brusselse ring staat volledig vast, “blijf er weg”

In de omgeving van de #Tervuren is het verkeer op de Brusselse Ring #R0 volledig stilgevallen. Door technische problemen is de #Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen. Vermijd best de zone, want de files groeien snel aan! pic.twitter.com/UkALUTcvmq

Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx)