Vierarmentunnel gaat weer open, nog lange files in beide richtingen ttr

05 juli 2019

07u38

Bron: belga 46 binnenland Zeven uur na de sluiting is de Vierarmentunnel in Tervuren iets na 14 uur opnieuw opengegaan richting Zaventem. De tunnelmond richting Waterloo volgt kort daarop. Door het afsluiten van de tunnel vanmorgen stond er op een gegeven moment een file van ruim 10 kilometer op de binnenring, en een van 7 kilometer op de buitenring. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook in de namiddag blijft het aanschuiven. De oorzaak was een stroompanne.

De Vierarmentunnel werd deze ochtend rond 7 uur in beide richtingen afgesloten als gevolg van een stroompanne waardoor de verlichting, de ventilatie en de camera’s niet werken. Het verkeer kon enkel bovengronds, maar dat verloopt zeer moeizaam, wat voor aanzienlijke verkeersproblemen zorgde. Het verkeer stond urenlang zo goed als stil. Op de binnenring stond er een file van 10 kilometer tot Machelen, op de buitenring van 7 kilometer vanaf Groenendaal.

Omrijden

De aannemer die na de stroompanne in de Vierarmentunnel in Tervuren ter plaatse is gekomen, had schade vastgesteld aan de hoogspanningsinstallatie van de tunnel waardoor herstellingen noodzakelijk waren, meldt Gilles Van Goethem, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om het gebied te vermijden. Het verkeer over de lange afstand, van Gent naar Hasselt, krijgt de raad om te rijden via Antwerpen.

