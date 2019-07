Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen: verkeer op Brusselse ring staat volledig vast, “blijf er weg” ttr

05 juli 2019

07u38

Bron: belga 30 binnenland Door een technisch probleem is ter hoogte van Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De oorzaak is een stroompanne. Het is nog niet duidelijk hoe lang het probleem nog zal duren, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het euvel deed zich voor omstreeks 7 uur. “Er heeft een stroompanne plaatsgevonden”, klinkt het bij AWV. “En toen de reguliere stroom weer werd opgestart, zijn de tunnelsystemen niet mee opgestart”. Omdat er geen verlichting of verluchting in de tunnel is en de verkeerscamera’s niet werken, is beslist de tunnel in beide richtingen te sluiten, licht Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum toe.

Het verkeer op dit belangrijk knooppunt moet ter plaatse bovengronds, wat voor aanzienlijke verkeersproblemen zorgt. “Ten oosten van Brussel staan lange files op de binnen- en de buitenring, en ook op het einde van de E411". Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan deze zone te vermijden.

Hoe lang het probleem nog zal duren, is volgens AWV nog niet duidelijk. “Er is een aannemer onderweg om te kijken waar het probleem juist zit. We hopen dat het snel kan worden opgelost. Maar een tijdstip kan daar nog niet op geplakt worden.”

File

“In de omgeving van Tervuren is het verkeer op de Brusselse Ring R0 volledig stilgevallen. Door technische problemen is de Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen. Vermijd best de zone, want de files groeien snel aan”, meldt Bruyninckx. In beide richtingen stond er rond 8 uur zo’n anderhalf uur file.

Het verkeer over lange afstand rijdt best om: van Gent richting Hasselt via Antwerpen.

#R0 Door een technisch probleem blijft de 4-Armen tunnel voorlopig afgesloten in beide richtingen. De files en wachttijden lopen er snel op. Volg de omleidingen: https://t.co/dHjfsk1zdA pic.twitter.com/YZPszHcflt Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

In de omgeving van de #Tervuren is het verkeer op de Brusselse Ring #R0 volledig stilgevallen. Door technische problemen is de #Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen. Vermijd best de zone, want de files groeien snel aan! pic.twitter.com/UkALUTcvmq Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Vierarmentunnel op de #R0 is nog steeds dicht. Files van anderhalf uur in beide richtingen. Verkeer tussen noord en zuid kan beter via de westelijke ring rijden.



De tunnelbeheerder spreekt over een "technisch defect" in de tunnel. Meer details hebben we voorlopig helaas niet. pic.twitter.com/dRF3EYNLoy Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link