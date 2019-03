Vier ‘yogasnuivers’ aan het woord: “Een beetje cocaïne geeft af en toe een uitlaatklep” Stéphanie Romans

20 maart 2019

21u31 0 Een studente, een chef-kok en twee succesvolle IT’ers geven het in de krant toe: ze herkennen zichzelf wel in het beeld van de ‘yogasnuiver’. Een leven van gezond, biologisch en ecologisch consumeren afgewisseld met zo nu en dan een lijntje cocaïne. “Als ik verantwoorde coke kon kopen, zou ik het doen.”

Tom* (38) werkt als zelfstandige in de IT. In zijn keuken vind je geen producten met toegevoegde suikers, niets dat gemaakt is met palmolie en amper vlees. Allemaal slecht voor de gezondheid en slecht voor het milieu. “Ik ben niet echt een gezondheidsfreak hoor", zegt hij. “Het draait me om mijn ecologische voetafdruk: die wil ik zo klein mogelijk houden.”

Een beetje cocaïne geeft af en toe een uitlaatklep ‘Yogasnuiver’ Ine

Eens goed los met een lijntje cocaïne

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen